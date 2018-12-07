Сбербанк улучшил СМС-запрос «Баланс» в сервисе «Мобильный банк», внедрил технологию для распознавания опечаток и сделал доступными USSD-запросы для абонентов четырех крупных мобильных операторов.

Теперь, отправив команду «Баланс» на номер 900, клиент получит СМС со списком всех карт и их балансами, говорится в сообщении Сбербанка.

К СМС-банку была подключена платформа с алгоритмами распознавания естественного языка и «Мобильный банк» теперь начал понимать команды, написанные с опечатками. Алгоритмы платформы позволяют дополнительно распознавать около 20 % запросов, на которые раньше приходил ответ «Неизвестный СМС-запрос».

По словам руководителя дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослава Островского, СМС-банк остается востребованным среди клиентов: сервисом активно пользуется более 23 млн человек.