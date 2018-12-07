Сбербанк и страховой дом «ВСК» заключили договор о сотрудничестве в рамках партнерского проекта выпуска кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как говорится в сообщении кредитной организации, беспроцентный период при оплате страховых продуктов бизнес-картой «Бизнес без купюр» в офисах страхового дома «ВСК» составит до 60 дней, что на 10 дней больше, чем при оплате покупок в компаниях, не являющихся партнерами Сбербанка.

По словам директора дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергея Попова, выгодные условия помогут представителям малого и среднего бизнеса избежать кассовых разрывов и создадут еще больше возможностей для дальнейшего развития их дела.

Генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий пояснил, что все обладатели бизнес-карты Сбербанка смогут воспользоваться нашими услугами по всей России в рассрочку и без каких-либо переплат.