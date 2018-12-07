Теперь для отправки заявки в банк оператору необходимо заполнить в 3 раза меньше полей в анкете и предоставить только паспортные данные клиента и размер дохода. Это значительно ускоряет оформление кредита на покупку товара и экономит рабочее время.

Первым сервис внедрил ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») во взаимодействии с банками-партнерами. Пилотный проект запущен в 160 точках продаж «Билайн», благодаря сервису общее время оформления заявки сократилось на 20 минут, а ответ от банка занимает не более 3 минут.

Работа с минимальным набором данных в заявке – первый опыт подобного рода на брокерском рынке. Важным преимуществом сервиса «Кредитный брокер» стала возможность отправки заявки в несколько банков-партнеров одновременно, в то время как разработанные ранее решения, как правило, ориентированы на один банк-участник, который отвечает по сокращенному набору данных.

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» (бренд Кoronapay) входит в платежную систему «Золотая Корона». Оператор Платежной системы «Золотая Корона» – РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012 г., лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г. Сервис предоставляет услугу денежных переводов без открытия банковского счета в Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Греции, Грузии, Египте, Израиле, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстане, Кипре, Китае, Конго, Кыргызстане, Латвии, Македонии, Молдове, Нигерии, Нидерландах, Португалии, Пуэрто-Рико, России, Румынии, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Франции, Черногории, Чехии, Эстонии и других странах.​ Участниками и партнерами сервиса являются свыше 550 банков и крупные торговые сети.

Сервис «Кредитный брокер» — технологическое решение системы платежных сервисов «Золотая Корона», позволяющее торговым сетям оформлять кредиты и займы на товар, запрашивать кредитные истории клиентов. Партнерами проекта являются банки-лидеры розничного кредитования, МФО, а также Национальное бюро кредитных историй.

Источник: ЦФТ