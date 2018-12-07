По данным эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», с начала года количество онлайн покупок выросло на 25% (по сравнению с началом 2018 года), а обороты выросли на 47%. Об этом сообщает банк, который изучил динамику роста интернет-эквайринга на базе своей сети (входит в четверку по величине и обороту в России).

Быстрее всего рынок растет в крупных городах: в Москве — на 26% по количеству покупок в онлайне, в Санкт-Петербурге — на 25%. Медленнее всего обороты набирает e-comm в Ростове-на-Дону — 12% роста в текущем году.

До этого всплеск интереса к онлайн-торговле пришелся на 2014 год, рост составил 127,1% (по сравнению с девятью месяцами 2013 года). В последующие годы рост в этом сегменте был не такой сильный: в 2015 году — 48,3%, а в 2016-м — 39,5%.

На сегодняшний день проникновение интернет-эквайринга динамично растет, электронные операции уверенно забирают часть «наземных» продаж (торгового эквайринга). Так, по данным исследования «Русского Стандарта», на долю интернет-эквайринга в общем объеме торгового эквайринга в 2016 году приходилось 5,5%, в 2017 — 8,5% а в 2018 — 13,5%.

«Драйвером роста интернет- и мобильного эквайринга в 2018 году стало подключение компаний из сегмента малого и среднего бизнеса после принятия 54—ФЗ. Онлайн-магазинам теперь требуется дополнительное оборудование, так как в соответствии с законом у них появилось обязательство по отправке клиенту фискальных чеков для подтверждения операции», — отмечает директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова.

Говоря про рост среднего чека в интернет-эквайринге, можно отметить, что значительно прибавил сегмент «такси»: рост на 41% — от 302 рублей в 2017 году до 424 рублей в 2018 году. А, например, в таком направлении, как оплата онлайн билетов в кино средний чек снизился на 8% — с 759 рублей в 2017 году до 710 рублей в 2018 году.