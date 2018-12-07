Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Актив», обвиняемых в хищении у граждан более 1,6 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с 2005 по декабрь 2010 года обвиняемые, являясь фактическими руководителями ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив», под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам совершили хищение более 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в период с 2008 по декабрь 2010 года обвиняемые, владеющие лично и через аффилированных лиц контрольным пакетом акций коммерческого банка, действуя аналогичным образом, совершили хищение более 300 млн рублей.

Интерес потенциальных клиентов подогревался высокими процентными ставками — до 60% годовых. При этом гражданам предлагалось делать ставки на максимально долгий срок.

«В целях придания правомерного вида владению и распоряжению приобретенными денежными средствами совершались финансовые операции. От действий злоумышленников пострадали более 26,5 тысячи граждан, общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,6 миллиарда рублей», — отмечают в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.