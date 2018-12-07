Число россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума по итогам января—сентября 2018 года составило 19,6 млн человек (13,3% от общей численности населения) против 20,3 млн (13,8%) за аналогичный прошлогодний период. Таковы предварительные данные Росстата.

Таким образом, в годовом выражении число бедных россиян снизилось на 0,7 млн.



В III квартале 2018-го численность бедных составила 19 млн человек против 18,8 млн человек во II квартале.