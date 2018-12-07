Общие повседневные расходы россиян в ноябре выросли на 3%, продолжив уверенный октябрьский рост, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Рост расходов в ноябре обусловлен началом традиционной предпраздничной закупки на фоне выросших цен, поясняют аналитики.

Однако по сравнению с ноябрем прошлого года расходы россиян не изменились, что с учетом накопленной за период инфляции вывело реальные расходы наших соотечественников опять же на самую низкую позицию за все годы наблюдений.

«Реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян на повседневные товары в ноябре оказались на самом низком уровне за всю историю наблюдений, уступив показателям шести предыдущих лет. Отметим, что и в минувшем октябре наблюдалась аналогичная картина», — говорится в исследовании.

Рост повседневных расходов в ноябре — обычное дело, указывают в «Ромире». Многие россияне начинают подготовку к новогодним праздникам заблаговременно, запасаясь продуктами к новогоднему столу и длинным каникулам.

В минувшем ноябре свою лепту в рост расходов внесли и выросшие цены. Согласно официальной статистике, продовольственные товары подорожали за месяц на 1%. Действительно, россияне увеличили расходы на продукты: затраты на продовольственные категории в ноябре выросли до 51,9% в общей корзине повседневных трат после октябрьского показателя в 51,5%. Об увеличении закупки свидетельствует и размер среднего чека, который за месяц вырос на 4,6%.