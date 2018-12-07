Промсвязьбанк и Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписали кредитные соглашения, предусматривающие финансирование сделок на общую сумму 16,7 млрд рублей.

ГТЛК привлечет средства на срок до 8,5 года направит их на финансирование двух проектов: приобретение и передачу в лизинг воздушных судов SSJ 100 и универсальных грузовых полувагонов, уточняется в сообщениях сторон сделки.

«В этом году рынок лизинга показывает двузначные темпы роста — 42% за первые девять месяцев. Промсвязьбанк же только за полгода открыл лимиты для финансирования лизинговых сделок в объеме, превышающем 30 миллиардов рублей... Будем активно поддерживать дальнейшее развитие этой сферы: для нас это одна из возможностей по реализации задач, поставленных перед банком государством, — комментирует председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. — Промсвязьбанк — это один из системообразующих банков, входящий в перечень стратегических предприятий и занимающийся поддержкой ключевых отраслей экономики России, поэтому сотрудничество с ГТЛК полностью соответствует нашим стратегическим целям».



«Одна из задач, стоящих перед ГТЛК, — максимизировать привлечение внебюджетных инвестиций в транспортную отрасль России, — поясняет генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. — Благодаря сотрудничеству с Промсвязьбанком мы сможем продолжить реализацию программы с государственным софинансированием по развитию аренды самолетов SSJ 100, а также нарастить парк инновационных вагонов отечественного производства».

Напомним, ГТЛК в настоящий момент является крупнейшей лизинговой компанией России.