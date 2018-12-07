Примсоцбанк предлагает корпоративным клиентам, заключивших контракты в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», воспользоваться услугой «Банковское сопровождение контракта (мониторинг)».

В рамках банковского сопровождения контракта, кроме обычного расчетного счета, банк бесплатно открывает для клиента отдельный банковский счет без абонентской платы, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам начальника управления операционно-кассовой работы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Евгении Кокшаровой, услуга банковского сопровождения контракта позволяет клиентам получать полный комплекс услуг по банковскому обслуживанию и экономить свое время и финансы.