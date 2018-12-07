Владивостокский Примсоцбанк присоединился к программе лояльности для держателей карт национальной платежной системы «Мир» . Часть средств, потраченных на покупки у партнеров программы, вернется на счета клиентов, поясняется в релизе банка.

В зависимости от предложения партнера cash back может составлять до 20% от суммы покупки. Сейчас программа лояльности действует, в частности, в интернет-магазине Panasonic (20%), в онлайн-сервисе «Рамблер-Касса» (15%), в сети аптек «36.6» (5%), в онлайн-сервисе путешествий OneTwoTrip (2%) и других магазинах. География программы и полный список предложений партнеров доступны на сайте privetmir.ru.

В банке напоминают, что держателю карты «Мир» для получения cash back необходимо зарегистрировать ее на указанном сайте.



Ранее Примсоцбанк также внедрил поддержку бесконтактной оплаты по картам «Мир» в своей эквайринговой сети, напомнили в кредитной организации.

