В Ростове-на-Дону оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве, представившего в банк фальшивые документы. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД.

После поступления в полицию заявления из одного из банков города оперативники установили подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина, проживающий в соседней республике. По предварительной информации, злоумышленник, представив в банк фальшивые документы о наличии домовладения, хотел взять кредит на сумму 20 млн рублей. «Однако обмануть сотрудников финансового учреждения не удалось. В Ростов-на-Дону мужчина приехал целенаправленно для совершения преступления», — говорится в сообщении МВД.



В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (о покушении на мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу, следует из релиза.