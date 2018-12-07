Председателем совета службы финансового уполномоченного избран первый зампред Банка России Сергей Швецов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

В пятницу, 7 декабря, состоялось первое заседание совета, на котором были приняты ключевые решения по организации деятельности автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ»), учрежденной в соответствии с федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

Помимо избрания председателя совета в ходе заседания было утверждено положение о совете службы финансового уполномоченного, определена структура центрального аппарата АНО «СОДФУ», обсуждалась структура региональных представительств службы на основе территориальной модели развития. В числе прочего был установлен порядок ведения личного кабинета финансовой организации и личного кабинета гражданина на официальном сайте службы.

Как сообщалось, 3 сентября этого года в должность главного финансового уполномоченного вступил советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин.

В июне 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о финансовом уполномоченном. Служба уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг будет рассматривать в досудебном порядке спор потребителя и финансовой организации на сумму до 500 тыс. рублей. Обязательным присоединение для разных категорий финансовых организаций станет в разные сроки: с 31 мая 2019 года — для страховщиков ОСАГО, с 27 ноября 2019-го — для всех страховых организаций, с 1 января 2020 года — для микрофинансовых организаций, с 1 января 2021-го — для кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, кредитных организаций и НПФ. Уточнялось, что с декабря 2018 года к механизмам досудебного урегулирования споров можно будет присоединиться добровольно.