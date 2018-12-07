До 1 февраля 2019 года Банк России, Минфин, Федеральная антимонопольная служба и бизнес должны представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при покупках с помощью банковских карт в магазинах, рассказал РБК Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; члены ассоциации — «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо», X5 Retail Group, «Снежная королева», «Лента» и другие крупнейшие ретейлеры). Соответствующее поручение ведомства получили по итогам совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями российского розничного бизнеса, которое состоялось на прошлой неделе, подтвердил РБК представитель замглавы правительства Илья Джус. «Покупатели не должны переплачивать за свое право использовать удобные и современные средства оплаты», — пояснил он позицию вице-премьера. У РБК есть протокол совещания.

Как поясняет участник совещания у Козака, проблема комиссионного вознаграждения в первую очередь актуальна для non-food-ретейлеров.

«Проблема в том, что ставки за обслуживание операций по оплате через банковскую карту для non-food-сегмента выше, чем в food-ретейле, — рассказывает собеседник РБК. — Это создает дополнительные финансовые издержки для сегмента, поскольку объем таких операций — значительный. Взимаемый процент должен быть разумным и соответствовать ставкам продовольственного ретейла и ставкам для международных компаний на территориях других государств».

Торговая уступка, или комиссионное вознаграждение, которую торговая сеть платит банку-эквайеру, рассчитывается от установленной рынком interchange — комиссии, которую с банков берет платежная система, чтобы перечислить деньги от банка-эквайера банку-получателю, объясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Например, у международных платежных систем interchange в России обычно составляет 1,5%, тогда торговая уступка возрастает до 2% и более. «Это очень высокие комиссии для оплаты, Европа и Америка отрегулировали эти тарифы, interchange по дебетовым картам у них — 0,2%, по кредитным — 0,3%», — отмечает она.

Трансакционные комиссии платежных систем исчисляются в иностранной валюте и не менялись десятилетиями — эти комиссии оказывают существенное давление в первую очередь на продуктовую розницу, где средний чек покупки при безналичной оплате приблизился к размеру среднего чека при наличном расчете, говорит руководитель по развитию эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов. При этом за каждую трансакцию платежные системы в большинстве случаев берут плату и с банка-эмитента, и с банка-эквайера: снижение указанных комиссий может существенно повлиять на рынок, считает эксперт.