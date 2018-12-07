Почта Банк запустил новый сервис «Налоговый помощник» подистанционному оформлениюдекларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Теперь оформить все необходимые для этого документы и отправить их налоговую можно в online режиме на сайте партнера — ООО «Налогия». «Налоговый помощник» позволяет существенно сэкономить время, требующееся для заполнения налоговой декларации и визита в офис Федеральной налоговой службы для подачи документов», — отмечается в сообщении.

Для этого необходимо приобрести сертификат на оказание услуг в ближайшем клиентском центре Почта Банка. После загрузки документов в личном кабинете «налоговый помощник» сформирует декларацию 3-НДФЛ и необходимые заявления и направит их в налоговую инспекцию (документы подписываются электронной цифровой подписью).