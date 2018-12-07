Клиентам Промсвязьбанка — держателям пенсионных карт и карт для пенсионеров силовых структур стали доступны бесплатные платежи и переводы в сторонние банки в пределах лимита в 100 тыс. рублей в месяц. Ранее такая опция была доступна только зарплатным и премиальным клиентам Промсвязьбанка, уточняется в его сообщении.

Клиентам Промсвязьбанка — держателям пенсионных карт и карт для пенсионеров силовых структур стали доступны бесплатные платежи и переводы в сторонние банки в пределах лимита в 100 тыс. рублей в месяц. Ранее такая опция была доступна только зарплатным и премиальным клиентам Промсвязьбанка, уточняется в его сообщении.

Перевод можно сделать как в мобильном, так и в интернет-банке по реквизитам счета получателя или по настроенному платежному шаблону.

Опция бесплатных платежей и переводов подключается и действует автоматически, если на карту зачисляются пенсия и иные социальные выплаты. Клиент может переводить деньги в сторонние банки в течение месяца в пределах 100 тыс. рублей без комиссии, а если сумма перевода превысит 100 тыс. рублей, то комиссия будет сниматься со всей суммы перевода по тарифам банка. При этом лимит не расходуется при оплате услуг, которые совершаются без комиссии: сотовой связи , Интернета , некоторых жилищно-коммунальных услуг.

Остаток лимита на бесплатные переводы отображается автоматически при осуществлении каждого перевода в интернет-банке или мобильном приложении.

Промсвязьбанк напоминает, что в июне 2018 года он вошел в число банков, уполномоченных выплачивать пенсии в соответствии с законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».



Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы «Мир» для пенсионеров, в том числе пенсионеров силовых ведомств, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих предпенсионного возраста. На остаток по счету пенсионной карты начисляется 5% годовых, также предусмотрен cash back в размере 3% за покупки в аптеках и на АЗС. Дополнительно по карте для пенсионеров силовых ведомств действует условие бесплатного снятия наличных в банкоматах любых банков в пределах 50 тыс. рублей в месяц.

