В 2019 году Тинькофф Банк планирует «избавиться» от слова «банк» в названии и стать финансовой организацией. Об этом рассказал основатель и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков 6 декабря на корпоративе.

«Я не люблю слово «банк», оно слишком часто сейчас звучит. На самом деле мы никакой не банк, мы хотим вообще избавиться от этого слова в следующем году. Мы — финансовая организация, «Тинькофф.ру». Мы — онлайн-компания. И мы конкурируем с экосистемами, такими как «Яндекс» или как Mail.Ru, Amazon и так далее. Мы никакой не банк, мы прежде всего онлайн IT-компания», — объявил он со сцены.