Впервые вошедшие в консоль получат 4 тыс. рублей на два месяца использования любых облачных сервисов.
Компания «Яндекс» открыла доступ российским пользователям к платформе для бизнеса «Яндекс.Облако», которая позволяет хранить и обрабатывать данные в облаке.
Новые клиенты, впервые вошедшие в консоль, получат 4 тыс. рублей на два месяца использования любых облачных сервисов, говорится в сообщении компании.
Также «Яндекс.Облако» предлагает выгодные тарифы. Использование виртуальной машины в Yandex Compute Cloud стоит от 220 рублей в месяц, размещение кластера баз данных в Yandex Managed Databases — от 2 тысяч рублей в месяц, а хранение 1 терабайта в Yandex Object Storage — от 700 рублей.
При этом облачная платформа выделяет ресурсы по требованию: пользователь выбирает число ядер и объем памяти виртуальных машин, а также определяет тип базы данных и хранилища.
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