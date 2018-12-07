Компания «Яндекс» открыла доступ российским пользователям к платформе для бизнеса «Яндекс.Облако», которая позволяет хранить и обрабатывать данные в облаке.

Новые клиенты, впервые вошедшие в консоль, получат 4 тыс. рублей на два месяца использования любых облачных сервисов, говорится в сообщении компании .

Также «Яндекс.Облако» предлагает выгодные тарифы. Использование виртуальной машины в Yandex Compute Cloud стоит от 220 рублей в месяц, размещение кластера баз данных в Yandex Managed Databases — от 2 тысяч рублей в месяц, а хранение 1 терабайта в Yandex Object Storage — от 700 рублей.

При этом облачная платформа выделяет ресурсы по требованию: пользователь выбирает число ядер и объем памяти виртуальных машин, а также определяет тип базы данных и хранилища.