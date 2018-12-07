Цена нефти в диапазоне 55—65 долларов за баррель — сбалансированная и для производителей, и для потребителей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«На мой взгляд, в будущем именно цены в диапазоне 55—65 (долларов. — Прим. ред.) могли бы быть сбалансированными и для потребителей, и для производителей, и как раз создавать условия для развития отрасли, не создавая перепроизводства на рынке, и в то же время, чтобы не было дефицита», — заявил Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

В четверг и пятницу в Вене состоялись встречи министров стран ОПЕК, а также всех стран — участниц сделки ОПЕК+, по результатам которых участники переговоров договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки , из которых на ОПЕК приходится 800 тыс. баррелей.

