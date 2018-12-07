Законопроект Центробанка о реструктуризации ипотеки окажет негативное влияние на кредитное качество ипотечных ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Moody's, поступившем в РБК .

Отмечается, что уменьшение ежемесячных платежей на 50% приведет к сокращению спреда (избыточной разницы) в сделке, который в соглашениях секьюритизации ипотечных кредитов «является первым рубежом защиты кредитного качества ценных бумаг». Несмотря на то, что предложение ЦБ нацелено на оказание помощи заемщикам, чье финансовое положение значительно ухудшилось, оно может побудить их к безосновательному прекращению выплат по ипотечному кредиту, что вызовет рост числа «неправомерных» просрочек.

Кроме того, предоставление отсрочки не всегда приводит к возобновлению платежей по ипотеке и не устраняет причину ухудшения материального положения заемщика, считают в Moody's.

Вместо этого такие механизмы увеличивают срок восстановления платежей, что может привести к потерям для инвесторов, купивших ипотечные ценные бумаги. В агентстве указывают, что первоначальный срок кредита по соглашению о реструктуризации может быть продлен за рамки юридически закрепленного окончательного срока погашения ипотечных ценных бумаг.

Такой механизм снижает готовность заемщика к максимально оперативному возобновлению платежей, а также временно лишает банк возможности принять меры по урегулированию ситуации.