Минфин допускает, что из-за роста активов государству придется докапитализировать Промсвязьбанк и крымский РНКБ, планов по докапитализации ВТБ нет, сказал в интервью Reuters заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Промсвязьбанку, который власти прочат на место опорного банка для оборонной промышленности, крупные российские банки будут передавать кредиты, связанные с гособоронзаказом. Из-за этого Минфин обещал пополнить его капитал на 20 млрд рублей в 2018 году, говорил ранее Моисеев.

«Я допускаю, что по мере передачи бизнеса ПСБ и роста объема кредитования нам придется его еще докапитализировать. Но это вопрос стратегии, которая сейчас находится в продвинутой стадии обсуждения», — сказал Моисеев.

Докапитализация РНКБ, по словам Моисеева, в бюджете не заложена. «Но, возможно, что в какой-то момент она потребуется, поскольку периодически в Крыму возникают ситуации, когда необходимо наращивать объемы по той же самой ипотеке. Все зависит от роста кредитов», — пояснил он.

Планов докапитализировать ВТБ нет, сказал Моисеев. «ВТБ будет решать свои проблемы с Базелем через дивиденды. ЦБ с ВТБ посчитают, сколько нужно дополнительного капитала, исходя из этого будут рассчитаны дивиденды», — отметил замминистра финансов.

По его словам, после подсчета годовых показателей прибыль «будет поделена между увеличением капитала для целей соблюдения надбавки и выплатой дивидендов».