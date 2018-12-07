Объем международных резервов РФ увеличился в ноябре на 2,541 млрд долларов — с 459,563 млрд на начало месяца до 462,104 млрд на 1 декабря 2018-го. Обновленные ежемесячные значения показателя (на начало отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, позитивную динамику обусловили увеличение объема монетарного золота с 81,055 млрд до 82,925 млрд долларов, а также рост объема резервов в иностранной валюте с 368,609 млрд до 369,283 млрд долларов.

Объем средств в СДР уменьшился с 6,696 млрд долларов на 1 ноября до 6,694 млрд на 1 декабря, резервная позиция в МВФ — с 3,203 млрд до 3,202 млрд долларов.



В общей сложности за 11 месяцев текущего года российские резервы увеличились на 29,362 млрд долларов (с 432,742 млрд на 1 января). Напомним, за 2017 год российские резервы выросли примерно на 55 млрд долларов.