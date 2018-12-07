Криптовалютная биржа Huobi сообщила, что получила DLT-лицензию на Гибралтаре и намерена запустить глобальную торговую площадку, ориентированную как на индивидуальных, так и на институциональных клиентов.

По словам главы Huobi по развитию институционального бизнеса Лестера Хаода Ли, среди прочих преимуществ DLT-лицензия позволит криптобирже открыть двери перед большим числом институциональных инвесторов, которые раньше не могли или не хотели участвовать в нерегулируемом пространстве, сообщает Тtrcoin .

Лицензия Huobi также позволит ей упростить процесс обмена фиата на криптовалюты и обратно, одновременно сделав его более эффективным.

«Для начала мы запустим внебиржевой сервис, но не будем на этом останавливаться, – добавил Ли. – Мы планируем дать своим клиентам преимущества комплексного решения, реализация которого была бы невозможной в любых других условиях».