Группа компаний «Финам» приглашает пользователей финансового супермаркета Банки.ру к участию в конкурсе «Зимний марафон с Банки.ру» . Это интересная возможность для тех, кто хочет научиться торговать на бирже и не хочет рисковать деньгами.

Для участия нужно зарегистрироваться на странице конкурса и установить на компьютер бесплатную программу, дающую доступ к торгам на бирже. Все участники конкурса получат виртуальные 400 тыс. рублей, которые смогут инвестировать в акции российских компаний . Регистрация на конкурс открыта до 15 января.

Ежедневно на странице конкурса будет обновляться рейтинг участников. Конкурс продлится до 1 февраля 2019 года. Семеро участников, показавших наибольшую доходность своих инвестиций, получат ценные призы — сертификаты на акции крупнейших российских компаний.

Победитель конкурса получит сертификат на три акции компании «Магнит». Участнику, занявшему второе место, достанутся 50 акций Сбербанка , бронзовому призеру — пять акций «Яндекса». Приз за четвертое место — 100 акций Московской биржи, за пятое — 20 акций «Роснефти», за шестое — 50 акций «Газпрома», за седьмое место — 100 акций компании «КамАЗ».

