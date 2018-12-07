Представитель Демократической партии из Флориды Даррен Сото и республиканец Тед Бадд из Северной Каролины обратились к финансовым регуляторам США, подчеркивая важность контроля крипторынка и защиты инвесторов, и предложили создать соответствующие дорожные карты.

Конгрессмены подготовили два законопроекта, регулирующие индустрию криптовалют, сообщает ForkLog .

Законопроект «О защите потребителей в сфере виртуальных валют» предусматривает исследование манипуляций на рынке криптовалют и способов их предотвращения при помощи внесения соответствующих регуляторных изменений.

Законопроект «О рынках виртуальных валют и регуляторной конкурентности» предусматривает исследование мирового опыта криптовалютного регулирования, способов управления рисками и внедрения разработок для развития технологии блокчейн в США и положительного влияния на экономику страны.