Технологическая компания United American Corp (UnitedCorp) подала в суд на компанию Bitmain, биржу Kraken, портал Bitcoin.com, Роджера Вера и других лиц, действия которых послужили причиной «глобального обвала капитализации bitcoin cash».

Представители UnitedCorp утверждают, что эти действия, уверены в компании, были направлены на обогащение вышеуказанных участников рынка в ущерб другим, сообщает ForkLog .

«В UnitedCorp уверены, что ответчики вступили в сговор для эффективного захвата сети Bitcoin Cash после запланированного на 15 ноября обновления ПО», — говорится в пресс-релизе компании.

Также в UnitedCorp утверждают, что 20 ноября команда разработчиков Bitcoin ABC внедрила «ядовитую пилюлю» в блокчейн. Преподнесено это было как «меры противодействия глубокой реорганизации».

UnitedCorp требует вынесения судебного предписания, запрещающего ответчикам заниматься в будущем деятельностью, причиняющей вред сети bitcoin cash. Кроме того, компания намерена получить компенсацию за причиненные убытки, размер которых будет установлен в судебном порядке.