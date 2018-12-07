ВТБ начинает обслуживание карт «Мир» в Республике Казахстан.

Проект по приему и обслуживанию карт платежной системы «Мир» запустил банк ВТБ (Казахстан). Держатели карт «Мир» теперь могут узнать баланс своей национальной карты и получить по ней наличные в любом банкомате или кассе банка в этой стране. Данные услуги доступны держателям карт «Мир», эмитированных любыми российскими банками.

Снять наличные в банкоматах ВТБ (Казахстан) можно только в национальной валюте, то есть в тенге. За операцию будет взиматься комиссия в соответствии с внутренними тарифами банка, выпустившего карту.

На текущий момент банкоматная сеть банка ВТБ (Казахстан) насчитывает 85 банкоматов и 40 пунктов выдачи наличных. Они расположены во всех регионах страны.

По словам председателя правления банка ВТБ (Казахстан) Дмитрия Забелло, за восемь месяцев 2018 года товарооборот Казахстана и России превысил 11 млрд долларов США. «К концу года он может достигнуть 18 миллиардов долларов — это огромный экономический потенциал», — говорит он.

Общая эмиссия карт «Мир» в России превышает 49 млн штук. В нашей стране национальную платежную карту выпускают более 160 банков-эмитентов. На текущий момент ВТБ (Россия) эмитировал более 9,2 млн карт «Мир». Это второй результат по стране.

В середине октября 2018 года ВТБ начал осуществлять обслуживание карт «Мир» в Белоруссии .