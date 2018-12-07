Президент России Владимир Путин подписал указ от 25 октября 2018 года №608 о награждении за заслуги в области экономики и финансов, а также многолетнюю добросовестную работу председателя Совета директоров Экспобанка Игоря Кима.
Игорю Киму присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.
Звание присваивается высокопрофессиональным специалистам за личные заслуги в совершенствовании финансовой системы Российской Федерации, формировании и развитии ее отдельных институтов, в укреплении доверия к национальной российской валюте внутри страны и за рубежом, а также в подготовке квалифицированных кадров в области экономики и финансов.
Игорь Ким является основным акционером ООО «Экспобанк» (Россия), Expobank JSC (Сербия) и Expobank CZ (Чехия). Стратегический инвестор, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов (M&A) с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Дважды признавался «Банкиром года» в России, в 2003 и 2009 годах. Банковской деятельностью занимается более 20 лет.
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