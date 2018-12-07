Игорю Киму присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

Звание присваивается высокопрофессиональным специалистам за личные заслуги в совершенствовании финансовой системы Российской Федерации, формировании и развитии ее отдельных институтов, в укреплении доверия к национальной российской валюте внутри страны и за рубежом, а также в подготовке квалифицированных кадров в области экономики и финансов.

Игорь Ким является основным акционером ООО «Экспобанк» (Россия), Expobank JSC (Сербия) и Expobank CZ (Чехия). Стратегический инвестор, успешно реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов (M&A) с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Дважды признавался «Банкиром года» в России, в 2003 и 2009 годах. Банковской деятельностью занимается более 20 лет.