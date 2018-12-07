Третий по величине активов российский банк — Газпромбанк полностью раскрыл географию своих зарубежных финансовых требований на последнюю отчетную дату (1 октября 2018 года). Как следует из данных, предоставленных по запросу РБК, больше всего требований у банка — к резидентам Кипра: 245 млрд рублей, или 3,7 млрд долларов по курсу ЦБ на отчетную дату. Далее следуют Австрия, Швейцария, Люксембург и Нидерланды, к резидентам которых группа Газпромбанка существенно нарастила свои требования в 2018 году.

Речь идет о таких требованиях, как кредиты и прочие долговые инструменты. Они раскрываются с разбивкой по юрисдикциям в составе банковской формы 805 (расчет капитала и значений обязательных нормативов). Эти показатели нужны для расчета так называемой антициклической надбавки («контрциклического буфера» по стандартам «Базеля III») — надбавки к минимальному уровню достаточности капитала, которая зависит от соответствующих значений антициклических надбавок, установленных национальными регуляторами, и сумм требований к резидентам данных юрисдикций.

Как следует из данных Газпромбанка, требования к резидентам Швейцарии увеличились по сравнению с 1 апреля 2018 года на 122,4 млрд рублей — до 137,5 млрд, к резидентам Австрии — выросли чуть более чем на 100 млрд рублей — до 194 млрд, а к резидентам Люксембурга — на 66 млрд рублей, до 93 млрд.

Общие требования Газпромбанка к иностранным резидентам, согласно форме 805, составляют 1,09 трлн рублей.