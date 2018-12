Владельцы пластиковых и виртуальных карт «Яндекс.Денег» теперь могут платить бесконтактно с помощью умных часов Garmin с технологией Garmin Pay, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе платежного сервиса.



Таким образом, карты сервиса стали поддерживать пять методов бесконтактных платежей: через Garmin Pay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и через собственное приложение «Яндекс.Денег».

«Чтобы воспользоваться новой возможностью, прежде всего нужно создать кошелек Garmin в приложении для смартфона Garmin Connect Mobile, а затем привязать к этому кошельку карту «Яндекс.Денег». Для бесконтактной оплаты с помощью часов нужно открыть в них Garmin Pay, ввести пароль для кошелька Garmin, выбрать карту «Яндекс.Денег» и поднести часы к терминалу на кассе. После этого часы завибрируют — и покупка будет оплачена. Пользователь может платить часами Garmin без ввода пароля кошелька в течение 24 часов после того, как наденет их и включит в них пульсометр», — говорится в релизе.



Garmin Pay — платежная система производителя умных спортивных часов. Бесконтактные платежи с карт «Яндекс.Денег» доступны на моделях Garmin Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus, Fenix 5X Plus, Forerunner 645, Forerunner 645 Music, Vivoactive 3 и Vivoactive 3 Music.