Внешнеторговый оборот России в январе — октябре 2018 года составил 567 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Такие данные таможенной статистики приводятся в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

Положительное сальдо торгового баланса выросло на 67,6 млрд долларов в годовом выражении до 170,8 млрд.

Экспорт России в январе — октябре составил 368,9 млрд долларов (плюс 28,2% к десяти месяцам 2017-го). Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта увеличился до 64,4% (с 60,7% за аналогичный период прошлого года). По сравнению с январем — октябрем 2017 года стоимостный объем экспорта топливно-энергетических товаров возрос на 36,3%, физический — на 5,2%.

Импорт России в январе — октябре 2018 года составил 198,1 млрд долларов (плюс 7,3% в годовом выражении). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, который за январь — октябрь 2018 года составил 47,2% (за десять месяцев 2017-го — 48%). Стоимостный объем ввоза этой продукции возрос на 5,1% в годовом выражении. Физический объем импорта легковых автомобилей увеличился на 15%, грузовых — сократился на 10,2%.

ФТС на днях также уже опубликовала статистику по импорту товаров из стран дальнего зарубежья за 11 месяцев. По предварительным данным, в январе — ноябре 2018 года показатель составил более 192,9 млрд долларов (плюс 6,1% к аналогичному периоду 2017 года). В ноябре-2018 стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил около 18,1 млрд долларов, сократившись на 2,4% по сравнению с октябрем этого года и на 3% по сравнению с ноябрем 2017-го.



Десятимесячный товарооборот с Китаем вырос на 28,2% в годовом выражении, с Германией — на 23,4%, с Нидерландами — на 15,5%, с Италией — на 14,2%, с Турцией — на 21,5%, с США — на 10,3%, с Республикой Кореей — на 22,6%, с Польшей — на 37,5%, с Японией — на 18,2%, с Францией — на 16%. Товарооборот России с крупнейшими торговыми партнерами среди стран СНГ — Белоруссией, Казахстаном и Украиной — также увеличился, свидетельствуют данные ФТС.