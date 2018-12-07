Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что цена нефти как минимум до 2040 года не упадет ниже 60 долларов за баррель, говорится в Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.

Согласно графику, с текущих уровней нефть будет падать до 2022 года — до 61 доллара, после чего начнется рост.

В 2030 году цена нефти достигнет 70 долларов за баррель и этот уровень будет придерживаться еще как минимум до 2040 года.

ФСЭГ — межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа.

Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.