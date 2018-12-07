Фора-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить рублевую «платиновую» карту «Все включено Platinum промо» платежной системы Visa на специальных условиях.

Это карта с начислением процентов на остаток, возможностью бесплатного обслуживания и cash back, указывает руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова. Для получения спецусловий необходимо заполнить онлайн-заявку .

В первый месяц по карте предоставляется бесплатное обслуживание. Далее плата не взимается при среднемесячном остатке на счете от 75 тыс. рублей или сумме покупок свыше 15 тыс. рублей в месяц (при несоблюдении условий составляет 59 рублей в месяц).

Отметим, что вне спецпредложения плата за обслуживание составила бы 359 рублей в месяц, а для бесплатного обслуживания нужно было бы поддерживать среднемесячный остаток от 150 тыс. рублей или совершать покупки на сумму от 40 тыс. рублей в месяц.

Для получения максимальной доходности — 5% годовых — держателю карты «Все включено Platinum промо» необходимо поддерживать остаток на счете более 200 тыс. рублей. На остаток от 30 тыс. рублей начисляются проценты по ставке 3,75% годовых.

Держатели карты также получают cash back: 7% в специальных категориях и 1,2% от суммы любых покупок. Максимальная сумма — 20 тыс. рублей в месяц.

Для держателей карты предусмотрены скидки и специальные предложения от партнеров банка по программе «Фора-бонус», а также повышенный cash back по программе «Фора-кешбэк».

«Денежные средства на счете карты, как и на вкладах, застрахованы государством на сумму до 1,4 миллиона рублей включительно», — напоминает эксперт Банки.ру.



Карту можно получить в период с 7 по 31 декабря 2018 года.

