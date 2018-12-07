В сделке приняли участие Commerzbank, ING, Natixis и Rabobank.
Четыре европейских банка – Commerzbank, ING, Natixis и Rabobank – осуществили передачу трансакции, связанной с связана с выпуском однодневного евровекселя (ECP) стоимостью 100 тыс. евро, через платформу Corda, разработанную консорциумом R3.
При этом банк Natixis выступил эмитентом инструмента, Rabobank – инвестором, ING – дилером и эскроу-агентом, а Commerzbank предоставлял техническую поддержку и отвечал за регуляторное соответствие процедуры, сообщает ForkLog.
По словам главы ING по рынкам краткосрочного капитала Марникса Брунинга, сделка знаменует начало разработки улучшенной платформы на базе технологии распределенного реестра, которая позволяет осуществлять прямые расчеты и в то же время снижает операционные риски и затраты.
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