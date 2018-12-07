Четыре европейских банка – Commerzbank, ING, Natixis и Rabobank – осуществили передачу трансакции, связанной с связана с выпуском однодневного евровекселя (ECP) стоимостью 100 тыс. евро, через платформу Corda, разработанную консорциумом R3.

При этом банк Natixis выступил эмитентом инструмента, Rabobank – инвестором, ING – дилером и эскроу-агентом, а Commerzbank предоставлял техническую поддержку и отвечал за регуляторное соответствие процедуры, сообщает ForkLog .

По словам главы ING по рынкам краткосрочного капитала Марникса Брунинга, сделка знаменует начало разработки улучшенной платформы на базе технологии распределенного реестра, которая позволяет осуществлять прямые расчеты и в то же время снижает операционные риски и затраты.