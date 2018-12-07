Ускорение инфляции и замедление роста экономики ожидает развивающиеся страны в следующем году. Об этом, выступая на облигационном конгрессе в Санкт-Петербурге, рассказала руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина.

По ее словам, Россия не исключение, хотя с точки зрения фундаментальных показателей выглядит лучше многих стран. «Нас ждет ускорение инфляции до 6%, и не исключено, что на этом фоне регулятор может поднять ставку уже в первой половине года», — считает она.

По оценке аналитика, к концу 2019 года инфляция может достичь 7,75%. Такая же ситуация, отмечает Стерина, в других развивающихся странах: инвесторы ждут роста ключевых ставок центробанков.

По оценкам других экспертов, инфляция в России даже может превысить 6%. В этих условиях регулятор будет более агрессивно повышать ставку. По мнению аналитика банка «Санкт-Петербург» Дмитрия Шагардина, с учетом фактора инфляции и будущих санкций ставка ЦБ может подняться до 8—8,25%.

Впрочем, к 2020 году эксперты ждут снижения инфляции, как считает начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Алексей Демкин, в конце 2019 рост цен замедлится до 4,7%. В этом случае регулятор вновь может начать цикл снижения ключевой ставки.

Ранее ЦБ не исключал рост инфляции в первой половине года до 5—5,5%.

