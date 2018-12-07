Участники дискуссий дали свой прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ и ставке ФРС по итогам этого года и обсудили, какие инвестиционные идеи будут лучше всего работать на российском рынке в 2019 году. Также эксперты рассмотрели конъюнктуру глобального долгового рынка и тенденции развития российского рынка облигаций.

«На мой взгляд, существенно увеличилась вероятность повышения ключевой ставки Банка России 14 декабря на фоне роста инфляционных ожиданий. Что касается ставки ФРС, я полагаю, что рынок недооценивает масштаб возможного повышения ставки ФРС. Из инвестиционных идей на российском рынке нужно обратить внимание на новые выпуски рублевых бондов компаний второго эшелона с умеренным уровнем долга», – считает Елена Василева-Корзюк.

Российский облигационный конгресс проводится с 2003 года и является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из значимых мероприятий в области финансовых рынков.