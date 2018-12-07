Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Московскому Кредитному Банку на уровне «ruА-» со «стабильным» прогнозом и сняло статус «под наблюдением», следует из релиза агентства.

«Снятие статуса «под наблюдением» обусловлено отсутствием факторов для изменения рейтинга по итогам анализа ликвидной позиции банка за сентябрь-октябрь 2018 года после технического сбоя в ИТ-системах банка. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватной оценкой рентабельности и достаточности капитала, удовлетворительными оценками ликвидной позиции, качества активов и корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в связи со статусом системно значимой кредитной организации», — отмечается в сообщении.

