В 2018 году число DDos-атак в мире значительно увеличилось по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков в ходе пресс-конференции, посвященной трендам безопасности Интернета.

Так, в 2017 году было зафиксировано 61 206 атак, а в 2018 году — уже 85 578. При этом чаще всего подвергаются атаке платежные системы, интернет-магазины, банки и букмекерские компании.

Из года в год интересы мошенников меняются. В 2018 году снизилось число атак на торговые площадки, сайты микрофинансовых организаций и купонных сайтов (по сравнению с 2017 годом). При этом в три раза выросло количество DDoS-атак на сайты, посвященные страхованию, в 2,5 раза — на букмекерские сайты (что связано, скорее всего, с Чемпионатом мира по футболу), в 2,5 раза — на онлайн-игры, на 90% — на банки.