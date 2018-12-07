Банковский кредит в 2018 году вернул себе стимулирующую роль для роста расходов россиян. Такой вывод содержится в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» от Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Ключевым результатом развития кредитного рынка в 2018 году стал возврат к положительному чистому вкладу банковского кредита в располагаемые финансовые ресурсы домашних хозяйств. Этот показатель определяется как разница между приростом кредитной задолженности населения перед банками и объемом процентных платежей по кредитам. В ситуации, когда прирост кредитной задолженности превышает величину процентных платежей, домашние хозяйства получают дополнительные средства от банковского сектора, увеличивающие располагаемые финансовые ресурсы», — поясняется в обзоре.

Авторы указывают, что в течение трех лет (с 2015 по 2017 год) население выплачивало банкам больше в виде процентных платежей, чем получало от них новых кредитов за вычетом погашений. Такая ситуация сокращала доступные населению финансовые ресурсы, снижая возможный уровень потребительских расходов.

«В 2018 году банковский кредит вернул себе стимулирующую роль для роста расходов населения. По итогам трех кварталов 2018 года чистый вклад банковского кредитования в располагаемые финансовые ресурсы домашних хозяйств можно оценить в 1,5% их денежных доходов. Эти дополнительные ресурсы население направило как на поддержание конечного потребления, так и на инвестиции в жилье с учетом возросшей значимости жилищных кредитов в общем объеме кредитного рынка. И в том и в другом случае можно констатировать стимулирующую роль банковского кредита для экономического роста», — заключают эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Они напоминают, что за десять месяцев 2018 года объем задолженности физических лиц по банковским кредитам вырос на 2,2 трлн рублей, или 17,8%, до очередного рекорда — 14,4 трлн рублей на 1 ноября. Объем выданных банками населению за десять месяцев новых кредитов вырос на 37% в годовом выражении — до 9,9 трлн рублей, причем это на 7% больше уровня всего 2017 года в целом. Очевидно, что по объему выдачи новых кредитов в 2018 году будет достигнут новый максимум за все время существования российского банковского рынка, указывают аналитики.



Также они обращают внимание на рост удельного веса жилищных кредитов: в январе — октябре 2018 года доля вновь выданных кредитов на покупку жилья достигла 24% в общем объеме банковских кредитов населению против 22% в 2017 году, а их доля в общем объеме задолженности выросла с 42% до 43%.

