Организаторы вместе с приглашенными экспертами рынка перестрахования обсудили особенности автоматизации перестраховочного бизнеса в целом и опыт использования решения Diasoft Reinsurance, в частности.

Особое место в дискуссии занял вопрос проблематики рынка автоматизации в контексте решения актуальных бизнес-задач с помощью современных IT-технологий. Эксперты «Диасофт» рассказали о проблемах, которые были выявлены в результате практической автоматизации бизнес-процессов страховых компаний , и о способах их решения. Представители ведущих страховых компаний продемонстрировали результаты внедрения Diasoft Reinsurance и поделились опытом использования программного продукта.

Валентина Габитова, ведущий аналитик управления развития и сопровождения страховых систем СК «Согласие»: «Автоматизация учета играет значительную роль во всех бизнес-процессах в перестраховании. Неудовлетворенность системой, используемой в компании несколько лет назад, поставила нас перед необходимостью поиска нового решения. Мы остановили выбор на Diasoft Reinsurance от «Диасофт» и, как показала практика, выбор был правильным. Возможности продукта позволили решить многие из существующих проблем: интегрировать блок перестрахования в общий учет компании, упорядочить ведение учета, сократить затраты на ручной труд и получить возможность формировать необходимый массив данных с сохранением их целостности».

Объединив знания и практику, компания «Диасофт» и участники мероприятия определили ряд «узких мест» в автоматизации процессов перестрахования, в числе которых были названы: учет оферт и котировок, мультивалютный учет, расчет долей в перестраховании, а также в оперативном отслеживании изменений в прямом страховании. Еще одна сложность касается перестраховочных пулов и взаимозачета встречных требований.

Отметим, что возможные пути решения выявленных проблем уже реализованы в Diasoft Reinsurance от «Диасофт» – функционал решения позволяет автоматизировать учет договоров перестрахования, заключаемых страховыми и перестраховочными компаниями, и всех операций по этим договорам.

«Камерный формат мероприятия располагал к доверительному общению и позволил открыто поговорить с коллегами и партнерами о текущих проблемах и тенденциях автоматизации перестраховочного бизнеса, – подчеркнул Игорь Лебедев, руководитель направления перестрахования компании «Диасофт». – Мы обменялись профессиональным опытом, получили ценную обратную связь от пользователей Diasoft Reinsurance, убедились, что при создании решения нам удалось учесть актуальные требования, предъявляемые рынком к автоматизации перестраховочной деятельности».

Подводя итоги мероприятия, участники отметили важность подобных профессиональных дискуссий и сошлись во мнении, что автоматизация в перестраховании имеет значительное влияние на бизнес-процессы страховой компании.

Источник: Компания «Диасофт»