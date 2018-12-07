Чистая прибыль по РСБУ Сбербанка за 11 месяцев выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 758,9 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности банка.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно прошлого года на 3,9% и составил 1,14 трлн рублей. Основным фактором роста остается увеличение объема работающих активов, отметили в банке.

Чистый комиссионный доход вырос за 11 месяцев на 19,8% по сравнению с отчетным периодом прошлого года — до 384 млрд руб. Наибольший прирост доходов дают операции с банковскими картами, эквайринг, расчетные операции и реализация страховых продуктов.

Активы банка в ноябре выросли на 1,6% до 26,3 трлн рублей — в основном за счет увеличения кредитного портфеля и вложений в ценные бумаги.

Чистая прибыль банка только за ноябрь составила 73,3 млрд рублей.

В ноябре корпоративным клиентам выдано кредитов более чем на 1 трлн рублей. С начала 2018 года было выдано 11,5 трлн рублей, что на 20% больше, чем год назад. Портфель кредитов корпоративным клиентам в ноябре увеличился на 0,7% до 13,2 трлн рублей.

Частным клиентам в ноябре выдано 290 млрд рублей кредитов. Среднемесячный объем выдаваемых банком розничных кредитов в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Всего с начала 2018 года выдано 2,9 трлн рублей. Портфель увеличился за ноябрь на 1,9%, за 11 месяцев — на 24,1%. Доля Сбербанка на рынке возросла за январь-октябрь на 1,1 п.п. до 41,6%.

Банк сократил просроченную задолженность клиентов в ноябре на 1,6 млрд рублей за счет юридических лиц. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за ноябрь снизилась с 2,34% до 2,31%.