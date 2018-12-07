Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent в пятницу превысила 63 доллара за баррель на новостях о договоренностях ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).



В ходе торгов показатель достигал 63,24 доллара за баррель. По состоянию на 17:28 мск стоимость барреля нефти составляла 62,85 доллара.

«Brent прибавляет 4,5%, рубль против доллара и евро примерно 1%. Данное решение однозначно позитив для всех российских активов, прежде всего, акций нефтегазовых компаний и, конечно, бюджета. Плюс оно снижает вероятность повышения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании. Несмотря на ожидаемый в январе всплеск инфляции, ЦБ может оставить ключевую ставку на отметке 7,5%. Теперь, естественно, возросла вероятность рождественского ралли на российском рынке акций», — комментирует директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Ранее сообщалось, что заседание ОПЕК закончилось договоренностью о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, Россия согласилась на предложение ОПЕК.