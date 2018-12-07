Банк России направил запрос крымским банком с просьбой предоставить информацию о возможности приема платежных карт других банков-эмитентов, в том числе международных платежных систем, говорится в информационном письме регулятора, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Документ датирован 3 декабря 2018 года, отправлен отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка РФ в Генбанк, РНКБ, банк ЧБРР, филиал «Южный» ИС Банка и симферопольский филиал банка «Россия». Регулятор просит предоставить ответ до 10 декабря.

ЦБ поясняет, что разослал данное письмо «в целях определения перспектив развития платежных систем и готовности платежной инфраструктуры к приему платежных карт, в том числе международных платежных систем, других российских банков-эмитентов в банкоматах и электронных терминалах кредитных организаций (филиалов), функционирующих на территории Республики Крым».

В частности, ЦБ просит крымские банки предоставить информацию о планах по развитию использования платежных карт, в том числе международных платежных систем, на территории полуострова. Также регулятор просит банки рассказать о возможности обналичивания платежных карт других российских банков-эмитентов в банкоматах, а также оплаты ими товаров или услуг в электронных терминалах, установленных в торгово-сервисных предприятиях. Вместе с тем регулятор указывает в письме, что хочет получить информацию о возможности внесения денежных средств для пополнения карт.