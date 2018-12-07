Банк России рассчитывает вернуть не менее 40% средств от балансовой стоимости активов Фонда непрофильных активов. Об этом сообщил журналистам зампредседателя Банка России Василий Поздышев.

«Наша предварительная оценка была 40—60% на входе в эти активы. Сейчас мы завершаем вместе с командой Фонда непрофильных активов оценку recovery (сумма, которую кредитор получил бы в качестве полной компенсации своих требований по непогашенному кредиту. — Прим. ред.). Но в целом это будет, наверное, ближе к нижней границе, но не должно выйти за нее», — отметил он.

По словам Поздышева, ряд активов фонда, балансовая стоимость которых оценивается в сумму около 2 трлн рублей, были переоценены в несколько раз. «Тем не менее мы их приняли на баланс, потому что лучше принять на баланс актив, хоть он даже и переоценен, чем вообще ничего не принять на баланс», — сказал он.

Зампред ЦБ также сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций, который участвует в управлении Фондом непрофильных активов, уже обсуждает ряд проектов с инвесторами в рамках этой работы. «Я не буду называть эти проекты в силу понятных причин, потому что они сейчас рассматриваются вместе с инвесторами. Проекты из сегмента нефтеперерабатывающей, лесной и пищевой промышленности», — сообщил Поздышев.

Формирование Фонда непрофильных активов было завершено в конце июля на базе банка «Траст» и Рост Банка, которые будут объединены. В фонд в том числе войдут «плохие» активы Бинбанка, Промсвязьбанка, Автовазбанка и банка «Советский» (их выкупил Автовазбанк). В фонд будут переданы и непрофильные активы «ФК Открытие», которые планируется выделить в отдельную структуру — банк «Открытие Специальный». Доли в фонде непрофильных активов получили группа «Открытие» и РФПИ.