Центробанк озаботился бесперебойностью карточных расчетов у банков, работающих с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо ЦБ, разосланное операторам платежных систем и банкам.

Регулятор советует таким косвенным участникам платежных систем заключить договор помимо основного еще с одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.

Cоответствующий договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, говорится в письме. Также в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, сказано в письме, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.



Представитель ЦБ подчеркнул, что письмо рекомендательное, оно основано на международных рекомендациях по управлению рисками в платежных системах. Участникам рынка необходимость заключать резервные договоры не столь очевидна. ЦБ в начале осени уже присылал банкам письмо, говорили несколько получателей, с просьбой разработать план обеспечения бесперебойности расчетов, но без конкретных мер.



По мнению опрошенных изданием банкиров, ЦБ страхуется не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от Visa и Mastercard. США готовят новый пакет санкций, которые могут затронуть крупнейшие банки.

Крупнейшие спонсоры банков для участия в платежных системах: РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

