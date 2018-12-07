С новой картой можно ежемесячно возвращать до 5000 рублей от покупок, бесплатно снимать наличные в сторонних банкоматах и получать процент на остаток, размещая денежные средства на накопительном счете.

Помимо преимуществ от банка «Возрождение» держателям #НЕПРОСТОКАРТА доступна программа привилегий MasterCard. Оформить карту может любой клиент в возрасте от 18 лет, причем самостоятельно выбрав один из трех оригинальных дизайнов карты.

#НЕПРОСТОКАРТА относится к премиальной категории Platinum, ее основные преимущества: CashBack до 5%, бесплатное снятие наличных до 50 тыс. рублей в месяц в банкоматах других банков по всему миру и бесплатные переводы на карты любого банка до 25 тыс. рублей в месяц. Повышенный CashBack в размере 5% держателям карты предоставляется за покупки в категориях «Кафе, рестораны, фастфуд», «Аптеки», а также «АЗС». На все остальные покупки начисляется CashBack в размере 1%.

Помимо CashBack и снятия денежных средств без комиссии в банкоматах, #НЕПРОСТОКАРТА позволяет увеличивать доход за счет размещения средств на Накопительном счете, процент на остаток по которому составляет 5% годовых при размещении средств даже на 1 день.

Карта обслуживается бесплатно при выполнении одного из условий: совершения покупок на сумму от 20 тыс. рублей в месяц, либо среднемесячном остатке на счете от 30 тыс. рублей, либо при одновременном среднемесячном остатке от 20 тыс. рублей и совершении покупок на сумму от 15 тыс. рублей в месяц. В других случаях комиссия составит 199 рублей в месяц.

Держателям #НЕПРОСТОКАРТА также доступна программа привилегий MasterCard «Бесценные города» со скидками у партнеров MasterCard, которые доходят до 30%.

Подробнее о возможностях и условиях карты можно узнать на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Банковские карты» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).