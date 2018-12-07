Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку, пишет «Коммерсант».

Рекомендации были представлены аудиторам в четверг на круглом столе, организованном Минфином и Росфинмониторингом. Документ предписывает аудиторам выявлять риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и уведомлять о сомнительных клиентах или их операциях финразведку. Методические рекомендации уже утверждены рабочим органом совета по аудиторской деятельности при Минфине, а на следующей неделе будут утверждены самим советом. То есть станут обязательными для применения.

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что данный документ был принят во исполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Особое внимание там уделяют мерам противодействия ОД/ФТ в посреднических секторах (риелторы, нотариусы, юристы, аудиторы), за недостаточное регулирование данных секторов можно получить отрицательное заключение, как это было с Канадой, напомнил он.

В самих методических рекомендациях Росфинмониторинг приводит признаки рисков вовлеченности клиента в ОД/ФТ. В частности, к ним относятся «опасная» отрасль (туризм, строительство и т. д.), массовый адрес регистрации у самого клиента или контрагентов, срок работы клиента или его партнеров менее года, частая смена руководства компании, сложная структура собственности. Кроме того, в числе рисков — нетипичное поведение клиента: долгое представление документов по запросу, отсутствие допуска аудитора к ключевым должностным лицам. В зону риска также попадают такие факторы, как много операций с наличными, перевод ценных бумаг в иностранные депозитарии, многочисленные перепродажи товаров или услуг и т. д. При выявлении сомнительного клиента или сомнительных операций аудиторы обязаны уведомить о них Росфинмониторинг через личный кабинет.

Документ вызвал массу вопросов у рынка. По мнению экспертов, он плохо сочетается со стандартным аудитом и порождает массу вопросов и дополнительные расходы. Впрочем, соблюдать его придется, поскольку это не инициатива самого Росфинмониторинга, а требование FATF.

