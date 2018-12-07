Агентство по страхованию вкладов участвует в общероссийском дне приема граждан. В среду, 12 декабря, в период с 12:00 до 20:00 по местному времени, будет организован личный прием граждан в московских офисах и региональных представительствах АСВ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Получить ответы на вопросы, связанные с выплатой страхового возмещения по вкладам в банках с отозванной лицензией, в Москве можно будет по адресу: ул. Высоцкого, д. 4. Возможна предварительная запись на прием.

В это же подразделение могут обратиться клиенты банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства или по передаче имущества и обязательств. Также в этот офис можно обращаться с общими вопросами по деятельности АСВ.

В офис на ул. Летниковской, д. 10, стр. 4, в Москве можно адресовать вопросы по гарантированию прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ.

В ведение еще одного столичного отделения (ул. Лесная, д. 57, стр. 5) отнесены следующие вопросы: порядок предъявления ликвидируемым банкам, НПФ и страховщикам требований кредиторов, порядок их рассмотрения и включения в реестры, очередность удовлетворения требований кредиторов; организация и проведение собраний кредиторов; урегулирование трудовых отношений с работниками ликвидируемых банков, НПФ, страховых компаний.

В отделении по адресу: 5-я ул. Ямского Поля, д. 5, стр. 1 (Москва), можно будет проконсультироваться по вопросам, связанным с реализацией имущества таких организаций, а также с урегулированием задолженности перед ликвидируемой финансовой организацией (реструктуризацией или заключением мирового соглашения).



В сообщении АСВ приводятся адреса его представительств в Ростове-на-Дону, Симферополе, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, куда можно обратиться с общими вопросами, а также телефоны всех подразделений.

