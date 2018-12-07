Сумма требований, заявленных Агентством по страхованию вкладов или ликвидируемыми финансовыми организациями к их контролирующим лицам, за период с 2005 года составила 875 млрд рублей. Из 279 исков удовлетворено 109 на 196 млрд рублей; на рассмотрении находятся требования на 644 млрд. Такие данные были озвучены в ходе заседания общественного совета при АСВ по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций, на котором обсуждались вопросы субсидиарной ответственности — привлечения контролирующих лиц к ответственности при банкротстве кредитных организаций.

Как отметила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева, подаче заявления в арбитражный суд о привлечении к субсидиарной ответственности предшествует проверка обстоятельств банкротства ликвидируемой кредитной организации, в ходе которой анализируется ее деятельность за двухлетний период до даты отзыва лицензии, устанавливаются сделки, причинившие ущерб банку и сделавшие невозможным полное погашение требований кредиторов, и лица, их совершившие. Собранные доказательства включаются в судебные иски.

При этом на первый план выходит проблема фактического исполнения решений судов, констатируют в АСВ. «В ходе исполнения решений, вынесенных по результатам рассмотрения требований по данной категории дел, поступления в конкурсную массу остаются незначительными. Основной причиной такого результата является сокрытие ответственными контролирующими лицами имущества путем его оформления на подконтрольных юридических или физических лиц в целях сохранения возможности распоряжения таким имуществом в ситуациях, когда существует риск его изъятия по требованию третьих лиц», — поясняют в агентстве.

По словам Юлии Медведевой, АСВ неоднократно выступало с инициативой внести изменения в законодательство, которые позволили бы обращать взыскание на имущество, фактически принадлежащее виновному/ответственному лицу, но оформленное на третьих лиц, а также усилить практику применения обеспечительных мер.

В ходе дискуссии председатель общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций при АСВ Павел Медведев заявил, что «переломить ситуацию должна неотвратимость наказания бенефициаров и сотрудников банков, допустивших причинение ущерба ликвидируемым финансовым организациям и их кредиторам».