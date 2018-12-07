Пара доллар/рубль остается торговаться в боковом тренде и, скорее всего, он сохранится в ближайшее время, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов. Диапазон для колебаний составляет 66,40 – 67,60 рубля. Для пары евро/рубль ценовой диапазон находится между уровнями 75,40 рубля и 76,40 рубля.

«Сегодня торги рублем могут начаться, вслед за нефтью, небольшим снижением, а далее в фокусе рынка будет оставаться встреча ОПЕК+ и ее влияние на нефтяные цены. Вечером мировые валютные рынки будут следить за статистикой с рынка труда США. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,2-67,5 рубля, для европейской валюты — 75,3-76,9 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, для рубля внешний фон с утра складывается нейтральным.

«Возможно, в перовые часы российская валюта попробует укрепиться к доллару копеек на 20-30, но итоговый результат будет зависеть от решения ОПЕК+ и последующих комментариев. Пока мы сохраняем для рубля актуальный коридор 66-67 рублей за доллар», - поясняет он.