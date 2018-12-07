Торговые площадки AliExpress и подконтрольная ей Tmall составили рейтинг товаров, которыми российские покупатели интересовались больше всего. Лидерами по числу запросов стали бренды Xiaomi, Huawei и Apple — об этом говорится в сообщении маркетплейса, поступившем в РБК.

Чаще всего россияне искали смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 (примерно в десять раз чаще, чем в прошлом году) и Xiaomi Redmi 4. Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по тегу «смартфоны». В топ-10 запросов 2018 года также вошли наушники, часы, рюкзаки и купальники.

Главным трендом уходящего года стало то, что покупатели из России стали искать на AliExpress и Tmall больше товаров известных брендов. Например, продукцию Bosch искали в семь раз больше, чем в 2017 году, товары от Samsung — почти в восемь раз больше.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заявил, что интерес к более дорогим товарам связан как с ростом покупательской уверенности, так и с сокращением сроков доставки из Китая в Россию.

«Мы начали продавать товары для дома и сада, открыли категорию DIY, товаров и кормов для животных, а также успешно внедряем новую стратегию по продаже товаров на AliExpress из разных стран — первым таким брендом стал турецкий Trendyol», — добавил Лю.

Одними из наиболее популярных товаров на AliExpress раньше считались чехлы для телефонов, в этом году они уступили место попсокетам — держателям, которые крепятся на заднюю панель смартфона и облегчают взаимодействие с устройством. Отмечается, что за год спрос на попсокеты вырос в 30 раз. Однако в 2018 году самыми востребованными все еще остаются чехлы для iPhone 5s, однако их ищут в три раза меньше, чем в 2017 году.